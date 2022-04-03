Летчик задержан: украинские военные сбили российский Су-34 в районе Изюма (видео)
После попадания ракеты по бомбардировщику он сразу загорелся и упал в районе населенного пункта.
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В районе Изюма (Харьковская область) силы ПВО сбили российский бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает АрміяInform.
Указывается, что силы противовоздушной обороны сбили Су-34 на Изюмском направлении, где происходят тяжелые бои между ВС РФ и ВСУ. После попадания ракеты по самолету, он сразу загорелся и упал в районе населенного пункта. Пилота удалось захватить в плен несмотря на попытку эвакуации вертолетами.
Стоимость одного Су-35 составляет примерно 36 млн долларов. По данным Генштаба ВСУ, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, военные сбили 143 самолета и 134 вертолета российских войск.
Также после сбития самолета был опубликован радиоперехват, в котором ВС РФ выясняют, какой борт подбили.
"Горит, горит, полностью горит, блин", — говорит один из голосов на видео.
Советник главы МВД Антон Геращенко также опубликовал фото задержанного летчика, однако подробности его личности укажут позднее.
Напомним, по данным Пентагона, ВС РФ могут наносить новые удары по Украине. Целями станет Изюм, Киев и Чернигов.
30 марта стало известно, что депутат от ОПЗЖ завел войска РФ в Изюм. Город оказался под временной оккупацией российских войск.