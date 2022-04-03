Летчик задержан: украинские военные сбили российский Су-34 в районе Изюма (видео)

После попадания ракеты по бомбардировщику он сразу загорелся и упал в районе населенного пункта.

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В районе Изюма (Харьковская область) силы ПВО сбили российский бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает АрміяInform.

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Указывается, что силы противовоздушной обороны сбили Су-34 на Изюмском направлении, где происходят тяжелые бои между ВС РФ и ВСУ. После попадания ракеты по самолету, он сразу загорелся и упал в районе населенного пункта. Пилота удалось захватить в плен несмотря на попытку эвакуации вертолетами.

[ + – ] Момент уничтожения самолета

Стоимость одного Су-35 составляет примерно 36 млн долларов. По данным Генштаба ВСУ, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, военные сбили 143 самолета и 134 вертолета российских войск.

Также после сбития самолета был опубликован радиоперехват, в котором ВС РФ выясняют, какой борт подбили.

"Горит, горит, полностью горит, блин", — говорит один из голосов на видео.

[ + – ] Катапульта летчика

Советник главы МВД Антон Геращенко также опубликовал фото задержанного летчика, однако подробности его личности укажут позднее.

[ + – ] Задержанный летчик

Напомним, по данным Пентагона, ВС РФ могут наносить новые удары по Украине. Целями станет Изюм, Киев и Чернигов.

30 марта стало известно, что депутат от ОПЗЖ завел войска РФ в Изюм. Город оказался под временной оккупацией российских войск.