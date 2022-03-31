Войска РФ могут осуществить новые авиаудары по Украине: Пентагон назвал опасные направления

В Минобороне США предполагают, что российские военнослужащие будут наносить удары по Киеву, Чернигову, Изюму и городам в зоне проведения ООС.

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Войска РФ готовятся нанести новые авиаудары сразу на четырех направлениях. Об этом сообщает телеканал CNN, цитируя представителя Министерства обороны США.

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По данным Пентагона, российские войска сосредоточат новые авиаудары по Киеву, Чернигову, Донбассу и Изюму в Харьковской области.

В Министерстве обороны США подчеркивают, что за последние сутки авиация Воздушно-космических сил РФ совершила свыше 300 боевых вылетов.

"Их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили ранее, к югу от Харькова, и затем в зоне Операции объединенных сил, в основном на Донбассе, это четыре района, где они проводят большинство своих ударов", — цитирует CNN представителя Пентагона.

Помимо этого, в Министерстве обороны Соединенных Штатов поставили под сомнение заявления России об отводе своих войск с киевского направления. Представитель Пентагона предупредил, что Киев остается "под большой угрозой авиаударов".

Напомним, 29 марта американская разведка сообщила об отводе войск РФ от Киева. По данным силового ведомства, российские батальонные тактические группы оставляют занятую территорию вокруг украинской столицы с целью укрепления на южном и восточном направлениях.

Позже американский телеканал Fox News уточнил, что Россия не отводит свои войска от Киева, а лишь осуществляет передислоцирование в другие регионы. Как отмечали журналисты, в скором времени войска РФ могут предпринять новые попытки штурма украинской столицы.

31 марта австрийский военный аналитик Том Купер также предупредил, что Россия не планирует осуществлять отвод войск с территории Украины.