Війська РФ можуть здійснити нові авіаудари по Україні: Пентагон назвав небезпечні напрямки

У Міноборони США припускають, що російські військовослужбовці будуть завдавати ударів по Києву, Чернігову, Ізюму та містах у зоні проведення ООС.

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Війська РФ готуються завдати нових авіаударів відразу на чотирьох напрямках. Про це повідомляє телеканал CNN, цитуючи представника Міністерства оборони США.

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За даними Пентагону, російські війська зосередять нові авіаудари по Києву, Чернігову, Донбасу та Ізюму в Харківській області.

У Міністерстві оборони США наголошують, що за останню добу авіація Повітряно-космічних сил РФ здійснила понад 300 бойових вильотів.

"Їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про який ми говорили раніше, на південь від Харкова, а потім у зоні Операції об'єднаних сил, в основному на Донбасі, це чотири райони, де вони проводять більшість своїх ударів", — цитує CNN представника Пентагону.

Крім цього, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів поставили під сумнів заяви Росії про відведення своїх військ з київського спрямування. Представник Пентагону попередив, що Київ залишається "під великою загрозою авіаударів".

Нагадаємо, 29 березня американська розвідка повідомила про відведення військ РФ від Києва. За даними силового відомства, російські батальйонні тактичні групи залишають зайняту територію навколо української столиці з метою зміцнення на південному та східному напрямках.

Пізніше американський телеканал Fox News уточнив, що Росія не відводить своїх військ від Києва, а лише здійснює передислокування до інших регіонів. Як зазначали журналісти, незабаром війська РФ можуть зробити нові спроби штурму української столиці.

31 березня австрійський військовий аналітик Том Купер також попередив, що Росія не планує здійснювати відведення військ з території України.