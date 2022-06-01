Обстріли посиляться: війська РФ готують позиції в Брянській області (фото)

Міноборони України попереджає про рейди та диверсії російських загарбників у Сумській області. В районі Білопілля вони вже завдали ракетного удару парою літаків Су-35.

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Російські окупанти обладнують позиції в Брянській області, за 3 кілометри від державного кордону України. Про це сказав речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник на брифінгу.

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Українські розвідники з'ясували, що ЗС РФ окопуються в районах сіл Подивоття та Некислиця Севського району Брянської області, заявив полковник.

[ + – ] Мотузяник говорить про накопичення військ у Брянській області з 6:00

Агресор завдав авіаційного ракетного удару парою літаків Су-35 в районі Білопілля Сумської області, це близько 8 км від державного кордону. Там же зафіксовано ворожий артилерійський вогонь у районі міста Середина-Буда Сумської області за 2 км від кордону, зазначив Мотузяник.

[ + – ] ЗС РФ завдали авіаудару в районі Білопілля Сумської області

У Міноборони не відкидають у майбутньому посилення інтенсивності обстрілів позицій ЗСУ та об'єктів інфраструктури на цьому напрямі. Можливі рейдові та диверсійні дії з боку загарбників, резюмував речник міністерства.

Про те, що ворог обладнає фортифікаційні споруди на відстані до 3 кілометрів від держкордону з Україною на Сіверському напрямку, говорили й в Генштабі ЗСУ.

Губернатор Курської області Роман Старовойт 30 травня попереджав про перекидання військ РФ та артилерії в регіон, щоб "убезпечити життя та здоров'я населення". За його словами, російське командування розмістило в області велику кількість особового складу, артилерійські та ракетні установки.

[ + – ] РФ за 1 місяць могла втратити до 15 тис. військових в Україні Фото: al jazeera

Нагадаємо, що у британському Міноборони 23 травня підрахували втрати російських окупантів. З'ясувалося, що за перші три місяці з початку масштабного вторгнення в Україну їх можна порівняти з втратами за 9 років війни в Афганістані.

Старше військове командування НАТО у березні зазначало, що за 1 місяць РФ могла втратити до 15 тис. військових в Україні.

Агентство Reuters раніше показувало сюжет, як українські військові збирають тіла солдатів ЗС РФ у Київській області, далі їх кладуть у рефрижераторні потяги.