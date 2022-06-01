Обстрелы усилятся: войска РФ готовят позиции в Брянской области (фото)

Минобороны Украины предупреждает о рейдах и диверсиях российских захватчиков в Сумской области. В районе Белополья они уже нанесли ракетный удар парой самолетов Су-35.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские оккупанты оборудуют позиции в Брянской области, в 3 километрах от государственной границы Украины. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник на брифинге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Украинские разведчики выяснили, что ВС РФ окапываются в районах сел Подывотье и Некислица Севского района Брянской области, заявил полковник.

[ + – ] Мотузяник говорит про накопление войск в Брянской области с 6:00

Агрессор нанес авиационный ракетный удар парой самолетов Су-35 в районе Белополья Сумской области, это около 8 км от государственной границы. Там же зафиксирован вражеский артиллерийский огонь в районе города Середина-Буда Сумской области в 2 км от границы, отметил Мотузянык.

[ + – ] ВС РФ нанесли авиаудар в районе Белополья Сумской области

В Минобороны не исключают в будущем усиление интенсивности обстрелов позиций ВСУ и объектов инфраструктуры на этом направлении. Возможны рейдовые и диверсионные действия со стороны захватчиков, резюмировал спикер министерства.

О том, что враг оборудует фортификационные сооружения на расстоянии до 3 километров от госграницы с Украиной на Северском направлении говорили и в Генштабе ВСУ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 30 мая предупреждал о переброске войск РФ и артиллерии в регион, чтобы "обезопасить жизнь и здоровье населения". По его словам, российское командование разместило в области большое количество личного состава, артиллерийские и ракетные установки.

[ + – ] РФ за 1 месяц могла потерять до 15 тыс. военных в Украине Фото: al jazeera

Напомним, что в британском Минобороны 23 мая подсчитали потери российских оккупантов. Выяснилось, что за первые три месяца с начала масштабного вторжения в Украину они могут быть сопоставимы с потерями за все 9 лет войны в Афганистане.

Cтаршее военное командование НАТО в марте отмечало, что за 1 месяц РФ могла потерять до 15 тыс. военных в Украине.

Агентство Reuters ранее показывало сюжет, как украинские военные собирают тела солдат ВС РФ в Киевской области, далее их кладут в рефрижераторные поезда.