Россия стигивает войска и артиллерию в Курскую область

По словам губернатора области, войска перебрасывают для обеспечения безопасности жителей региона.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что РФ перебрасывает войска и артиллерию в регион. Об этом сообщает "Медуза".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Старовойта для обеспечения безопасности мирного и созидательного труда жителей Курской области принято решение перебросить дополнительные войска. Это позволит обезопасить жизнь и здоровье местного населения.

Он также добавил, что в область прибыло и продолжает прибывать "большое количество личного состава, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы — это работает наша армия … на сопредельной территории", — заявил губернатор, признав тем самым удары по Сумской области.

Напомним, 26 мая в Курской области вновь были слышны "хлопки". В РФ обвинили Украину в обстрелах сел недалеко от границы.

Ранее сообщалось, что когда ВСУ получат MLRS, тогда смогут уничтожать российские пути снабжения войск.