UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Россия стигивает войска и артиллерию в Курскую область

430
стягивание войск на курской области
Фото: РИА Новости

По словам губернатора области, войска перебрасывают для обеспечения безопасности жителей региона.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что РФ перебрасывает войска и артиллерию в регион. Об этом сообщает "Медуза".

По словам Старовойта для обеспечения безопасности мирного и созидательного труда жителей Курской области принято решение перебросить дополнительные войска. Это позволит обезопасить жизнь и здоровье местного населения.

Он также добавил, что в область прибыло и продолжает прибывать "большое количество личного состава, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы — это работает наша армия … на сопредельной территории", — заявил губернатор, признав тем самым удары по Сумской области.

Напомним, 26 мая в Курской области вновь были слышны "хлопки". В РФ обвинили Украину в обстрелах сел недалеко от границы.

Ранее сообщалось, что когда ВСУ получат MLRS, тогда смогут уничтожать российские пути снабжения войск.