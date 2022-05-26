В России снова слышны "хлопки": губернатор Курской области обвиняет Украину в обстрелах
По словам губернатора Старовойта, обстрел произошел в районе села Воробжи и Нижнемахово. Также "серьезный хлопок" был слышен в Белгороде.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о "хлопках" в одном из районов области. В обстрелах он обвинил украинскую сторону. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Указывается, что обстрел произошел в Суджанском районе возле Воробжи и Нижнемахово. По словам Старовойта, в результате обстрела повреждено здание школы — в нем повыбивали стекла. Также повреждения получили другие здания.
"По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации", — заявил Старовойт.
По данным переписи 2010 года в селе Ворожба проживал 251 человек.
Также о "серьезных хлопках" сообщают в Белгороде. Местный телеграм-канал "Жесть Белгород" опубликовал фото с дымом. Однако глава Белгородского района заявил, что после взрыва нет ни жертв, ни разрушений.
Напомним, 19 мая в РФ заявили об атаке на стратегический спиртзавод на границе с Украиной.
17 мая Старовойт обвинил Украину в минометном обстреле поселка Теткино, тогда якобы был нанесен удар по сахарному заводу РФ.