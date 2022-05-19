В России заявили об атаке на спиртзавод на границе с Украиной: есть жертвы (фото)

Губернатор Курской области заявил, что погиб водитель фуры, который вез сырье на предприятие и обвинил в произошедшем "врага".

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В России сообщили об "атаке врагом" пограничного населенного пункта. В этот раз якобы произошла атака на спиртзавод в российском поселке Теткино Курской области. В результате чего погиб один человек, а несколько людей получили ранения. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения", — написал он.

Он утверждает, что "противник" нанес несколько ударов по спиртзаводу в поселке. По предварительным данным, погиб водитель фуры, который вез сырье на предприятие. По словам российского чиновника, есть также раненые, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, Роман Старовойт заявил, что в поселке ликвидируют возгорание, а также пострадало несколько домов.

"Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление", — заявил он.

Отметим, что 18 мая Старовойт также заявлял об обстреле Теткино и Алексеевки "уже третий раз". 17 мая он обвинил Украину в минометном обстреле поселка Теткино, тогда якобы был нанесен удар по сахарному заводу.

Напомним, 17 мая Российские войска пытались прорвать границу с Украиной. Кроме того, они обстреляли несколько населенных пунктов региона. Однако перейти государственную границу Сумской области оккупантам не удалось. Тем не менее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что с российской стороны продолжаются обстрелы приграничных поселков.