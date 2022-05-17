Войска РФ пытаются прорвать границу в Сумской области: идут бои в нескольких местах
По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, в направлении Бояро-Лежачи было слышно около 70 выстрелов.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Российские войска с самого утра пытаются прорваться в Сумской области. По состоянию на 14:00 бои продолжаются. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По его данным, в районе Эсмани было около 5 попаданий. В направлении Бояро-Лежачи — около 70 взрывов. Также зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич. Из-за обстрелов вдоль границы начались пожары.
"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды", — заявил Живицкий.
Напомним, 16 апреля в Сумской области нашли остатки химического оружия в селе Белка. Там были обнаружены ампулы с зарином.
8 апреля глава Сумской ОВА заявил, что территория области полностью освобождена от российских захватчиков.