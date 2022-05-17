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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ пытаются прорвать границу в Сумской области: идут бои в нескольких местах

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обстрелы сумщины

По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, в направлении Бояро-Лежачи было слышно около 70 выстрелов.

Российские войска с самого утра пытаются прорваться в Сумской области. По состоянию на 14:00 бои продолжаются. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, в районе Эсмани было около 5 попаданий. В направлении Бояро-Лежачи — около 70 взрывов. Также зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич. Из-за обстрелов вдоль границы начались пожары.

бои в сумской области
Середина-Буда

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды", — заявил Живицкий.

обстрелы сумщины
Зафиксировано 5 попаданий на Эсмани
атака на сумщину
В Бояро-Лежачи было около 70 взрывов

Напомним, 16 апреля в Сумской области нашли остатки химического оружия в селе Белка. Там были обнаружены ампулы с зарином.

8 апреля глава Сумской ОВА заявил, что территория области полностью освобождена от российских захватчиков.