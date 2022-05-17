Війська РФ намагаються прорвати кордон у Сумській області: точаться бої в кількох місцях

За словами голови ОВА Дмитра Живицького, в напрямку Бояро-Лежачі було чути близько 70 пострілів.

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Російські війська з самого ранку намагаються прорватися на Сумщині. Станом на 14:00 бої тривають. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

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За його даними, в районі Есмані було близько 5 влучень. У напрямку Бояро-Лежачі — близько 70 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопич. Через обстріл уздовж кордону почалися пожежі.

"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону в районі Середино-Буди", — заявив Живицький.

[ + – ] Зафіксовано 5 влучень на Есмані

[ + – ] У Бояро-Лежачі було близько 70 вибухів

Нагадаємо, 16 квітня на Сумщині знайшли залишки хімічної зброї в селі Білка. Там були виявлені ампули із зарином.

8 квітня голова Сумської ОВА заявив, що територія області повністю звільнена від російських загарбників.