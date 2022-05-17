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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ намагаються прорвати кордон у Сумській області: точаться бої в кількох місцях

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обстріл сумщини

За словами голови ОВА Дмитра Живицького, в напрямку Бояро-Лежачі було чути близько 70 пострілів.

Російські війська з самого ранку намагаються прорватися на Сумщині. Станом на 14:00 бої тривають. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, в районі Есмані було близько 5 влучень. У напрямку Бояро-Лежачі — близько 70 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопич. Через обстріл уздовж кордону почалися пожежі.

бої у сумській області
Середина-Буда

"Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону в районі Середино-Буди", — заявив Живицький.

обстріл сумщини
Зафіксовано 5 влучень на Есмані
атака на сумщину
У Бояро-Лежачі було близько 70 вибухів

Нагадаємо, 16 квітня на Сумщині знайшли залишки хімічної зброї в селі Білка. Там були виявлені ампули із зарином.

8 квітня голова Сумської ОВА заявив, що територія області повністю звільнена від російських загарбників.