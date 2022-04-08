Територію Сумської області повністю звільнено від військ РФ, — голова ОВА

За словами Дмитра Живицького, на Сумщині все ще небезпечно перебувати, тому що багато ділянок регіону заміновані.

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Сумська область повністю вільна від російських військ. Проте територія регіону все ще лишається небезпечною. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

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Він розповів, що останніми днями все ще чутно звуки вибухів у регіоні — працюють рятувальники та вибухотехніки. Вони знешкоджують боєприпаси, залишені ворожими військами.

Дмитро Живицький додав, що перебувати в області ще небезпечно. За його словами, є дуже багато замінованих ділянок і необстежених периметрів. Він закликав мешканців не з'їжджати на узбіччях доріг, не їздити лісовими дорогами. Крім того, не можна підходити до залишеної російської техніки чи місць зупинок військ Росії.

"Знаю, там все жахливо, але ще не час для збирання. Спершу – розмінування", — написав Живицький.

Нагадаємо, 6 квітня українські військові звільнили селище Осокорівку Херсонської області. Бійці наближаються до окупованого Херсона, продовжуючи звільняти населені пункти на підході до міста. А локальні контратаки ЗСУ мають успіхи.

Раніше, 4 квітня в Генштабі повідомили, що кордон із Росією в Сумській області було повністю взято під контроль українських прикордонників.