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Военный Фокус Российско-украинская война

Территория Сумской области полностью освобождена от войск РФ, — глава ОВА

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Российская военная техника
Российская военная техника

По словам Дмитрия Живицкого, в Сумской области все еще небезопасно находиться, потому что многие участки региона заминированы.

Сумская область полностью свободна от российских войск. Однако территория региона все еще остается опасной. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

Он рассказал, что в последние дни все еще слышны звуки взрывов в регионе — работают спасатели и взрывотехники. Они обезвреживают боеприпасы, оставленные вражескими войсками.

Дмитрий Живицкий добавил, что находиться в области все еще опасно. По его словам, есть очень много заминированных участков и необследованных периметров. Он призвал жителей не съезжать на обочинах дорог, не ездить лесными дорогами. Кроме того, нельзя подходить к оставленной российской техники или мест остановок войск России.

"Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", — написал Живицкий.

Напомним, 6 апреля украинские военные освободили поселок Осокоровку Херсонской области. Бойцы продолжают приближаться к оккупированному Херсону, продолжая освобождать населенные пункты на подходе к городу. А локальные контратаки ВСУ имеют успехи.

Ранее, 4 апреля в Генштабе сообщили, что граница с Россией в Сумской области была полностью взята под контроль украинских пограничников.