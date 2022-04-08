Территория Сумской области полностью освобождена от войск РФ, — глава ОВА
По словам Дмитрия Живицкого, в Сумской области все еще небезопасно находиться, потому что многие участки региона заминированы.
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Сумская область полностью свободна от российских войск. Однако территория региона все еще остается опасной. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.
Он рассказал, что в последние дни все еще слышны звуки взрывов в регионе — работают спасатели и взрывотехники. Они обезвреживают боеприпасы, оставленные вражескими войсками.
Дмитрий Живицкий добавил, что находиться в области все еще опасно. По его словам, есть очень много заминированных участков и необследованных периметров. Он призвал жителей не съезжать на обочинах дорог, не ездить лесными дорогами. Кроме того, нельзя подходить к оставленной российской техники или мест остановок войск России.
"Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", — написал Живицкий.
Напомним, 6 апреля украинские военные освободили поселок Осокоровку Херсонской области. Бойцы продолжают приближаться к оккупированному Херсону, продолжая освобождать населенные пункты на подходе к городу. А локальные контратаки ВСУ имеют успехи.
Ранее, 4 апреля в Генштабе сообщили, что граница с Россией в Сумской области была полностью взята под контроль украинских пограничников.