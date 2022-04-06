ВСУ освободили Осокоровку в Херсонской области (фото)

Украинские военные продолжают приближаться к Херсону, который остается под контролем российских оккупационных войск.

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Населенный пункт Осокоровка в Херсонской области больше не контролируется российскими военными. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться к оккупированному россиянами Херсону, освобождая населенные пункты в области. Локальные контратаки украинских военных имеют успехи.

"В результате наступающих действий подразделений ВС Украины, враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка", — говорится в заявлении Генштаба.

[ + – ] Освобожденная Осокоровка на карте Фото: УНИАН

Тем не менее, военные отмечают, что российские солдаты продолжают вести боевые действия в ряде населенных пунктов.

"На Южнобугском направлении враг продолжает совершать обстрелы населенных пунктов Щербаки, Комишуваха, Новоданиловка, Мала Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле", — отмечается в сводке.

Ранее Фокус сообщал, что мэры городов Херсонской области в экстренном порядке покидают населенные пункты из-за угроз со стороны российских оккупантов. В частности, об отъезде из подконтрольных городов сообщили мэр Скадовска Александр Яковлев и мэр Алешков Евгений Рыщук.

Также мы рассказывали, что Вооруженные Силы Украины вплотную приблизились к Херсону. По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, ВСУ каждый день ведут ожесточенные бои, атакуя со стороны Николаевщины и Кривого Рога. Бои идут в 20 километрах от областного центра, в котором российские оккупанты пытаются установить подконтрольное им руководство. При этом, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что российские военные намерены сдать Херсон и уже ушли из Николаевской области.