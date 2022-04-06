ЗСУ звільнили Осокорівку на Херсонщині (фото)

Українські військові продовжують наближатися до Херсона, який лишається під контролем російських окупаційних військ.

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Населений пункт Осокорівка на Херсонщині більше не контролюється російськими військовими. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Збройні Сили України продовжують просуватися до окупованого росіянами Херсона, звільняючи населені пункти в області. Локальні контратаки українських військових мають успіх.

"У результаті дій підрозділів ЗС України, що наступають, ворог утратив контроль над населеним пунктом Осокорівка", — йдеться в заяві Генштабу.

[ + – ] Звільнена Осокорівка на карті Фото: УНІАН

Проте військові зазначають, що російські солдати продовжують вести бойові дії в низці населених пунктів.

"На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Гуляй Поле", — наголошується у зведенні.

Раніше Фокус повідомляв, що мери міст Херсонської області в екстрено залишають населені пункти через погрози російських окупантів. Зокрема, про від'їзд із підконтрольних міст повідомили мер Скадовська Олександр Яковлєв і мер Олешок Євген Рищук.

Також ми розповідали, що Збройні Сили України наблизилися до Херсона. За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, ЗСУ щодня ведуть запеклі бої, атакуючи з боку Миколаївщини та Кривого Рогу. Бої йдуть за 20 кілометрів від обласного центру, в якому російські окупанти намагаються встановити підконтрольне їм керівництво. При цьому радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що російські військові мають намір здати Херсон і вже пішли з Миколаївської області.