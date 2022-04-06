На Херсонщині мери залишають міста через погрози ЗС РФ (відео)

Відомо, що свої міста залишили мери Скадовська й Олешок. Останній напередодні записав звернення, де розповів про атаку на свій будинок.

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Міський голова міста Скадовськ Херсонської області Олександр Яковлєв заявив, що тимчасово залишив місто. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Причиною такого вчинку мер Скадовська назвав постійні погрози та пропозиції щодо співпраці з боку російських окупантів. Олександр Яковлєв зазначив, що російські військові висунули йому ультиматум: або він співпрацює з ними, або вирушає в підвал. Враховуючи ці обставини, чиновником було ухвалено рішення тимчасово виїхати з міста.

"Сьогодні я перебуваю в безпечному місці, на постійному зв'язку із заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі. Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без істотних змін.

Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня", — написав Олександр Яковлєв.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російські окупанти викрали Олександра Яковлєва та його заступника. Дізнавшись про це, місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Загарбники відкрили по них вогонь і застосували сльозогінний газ.

Мер міста Олешки покинув місто: що відомо

Мер сусіднього населеного пункту Олешки Євген Рищук також залишив своє місто. Як і Яковлєв, Рищук використав свою сторінку у Facebook для того, щоб звернутися до громадян. Він записав відеозвернення, у якому розповів, що будинок, у якому жила його родина, був атакований російськими військовими. 6 квітня в Рищука з'явилася нагода вивезти доньку з Херсонської області. Також він розповів, що його дружина та молодша дитина перебувають на території Польщі.

"Звичайно, хтось може сказати, що я сволота і втік, але я вважаю, що мертвий мер або мер у підвалі багато користі місту не принесе. Судячи з того, що в нас відбувається в області, залишилися одиниці мерів, яких ще не торкнулися або яких відпустили. Я точно знаю, що рано чи пізно мене змусять прийняти одну чи іншу сторону", — повідомив Євген Рищук.

Він також додав, що "в місті все працює" та висловив надію на якнайшвидший настання миру в Україні.

[ + – ] Мер міста Олешки Євген Рищук звернувся до громадян

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про викрадення голови ради села Циркуни в Харківській області Миколи Сикаленка. 63-річного чиновника вивезли в напрямку села Липці.