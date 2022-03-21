Військові РФ викрали голову ради села Циркуни Харківської області

Окупанти проникли до будинку 63-річного Миколи Сікаленка, схопили його та відвезли в напрямку села Липці. Правоохоронці намагаються з'ясувати подробиці.

Російські загарбники викрали голову ради села Циркуни Харківської області, 63-річного Миколу Сікаленка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

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Сікаленка викрали в його будинку та відвезли в напрямку села Липці Харківської області. Влада та правоохоронці з'ясовують подробиці події і роблять все, щоб повернути голову Циркунівської сільради, зазначив Синєгубов.

[ + – ] Сікаленка викрали вранці 21 березня

"Окупанти не вперше вдаються до викрадень і чинять тиск на мирне населення", — написав голова Харківської ОВА.

Місцевий паблік "Циркунівські вісті" у Facebook пише, що Сікаленка викрали вранці 21 березня о 8:00.

[ + – ] Сікаленко керує сільрадою Циркунів з 2015 року

Сікаленко з 2015 року керує сільрадою Циркунів. До цього працював у Харківській обласній державній інспекції з енергозабезпечення.

Циркуни розташовані за два кілометри від Харкова. За інформацією місцевих ЗМІ, військові РФ зайняли село першого дня війни, 24 лютого.

Ворожа армія 19 березня завдала 38 артилерійських та мінометних ударів та обстрілів по Харківській області та Харкову, під обстріл потрапили зокрема Циркуни.

[ + – ] Армія РФ зайняла Циркуни 24 лютого

Фокус 20 березня писав про викрадення російськими загарбниками заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. З 19 березня чиновник не виходить на зв'язок.

Голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка полонили 17 березня, коли він був в особистому кабінеті. Його тримали у поліцейському відділенні та в результаті відпустили.

16 березня військові РФ викрали мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва і також відпустили.

Глава Мелітополя Іван Федоров був у полоні в окупантів з 11 по 16 березня. 16 березня його звільнили. Українська сторона обміняла його на 9 полонених російських солдатів-строковиків 2002-2003 років народження.

17 березня Президент України Володимир Зеленський нагородив Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня.