Військові РФ відпустили з полону голову Великобурлуцької громади, — голова ОВА (відео)

За словами Олега Синєгубова, наразі звільнений Віктор Терещенко перебуває в лікарні.

Російські військові відпустили голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого раніше взяли в полон. Наразі він перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram.

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Про деталі визволення Віктора Терещенка він не розповів. Главу Великобурлуцької громади викрали 17 березня, коли той перебував у особистому кабінеті. За словами Синєгубова, його утримували у відділку поліції.

"Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, який горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", — написав він.

Крім того, голова Харківської ОВА розповів, що ворожі війська не дозволили завести гуманітарну допомогу за певними раніше "зеленими коридорами". Зокрема, це стосується міста Ізюм. Синєгубов додав, що було вирішено створити біля населених пунктів логістичні центри, щоб доставляти допомогу мешканцям за допомогою волонтерів.

Нагадаємо, 17 березня Олег Синєгубов повідомив, що військові Росії взяли в полон Віктора Терещенка прямо з робочого місця. За його словами, окупанти програють і від безсилля вчиняють злочини проти мирного населення.

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