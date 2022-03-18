Военные РФ отпустили из плена главу Великобурлуцкой общины, — глава ОВА (видео)

По словам Олега Синегубова, сейчас освобожденный Виктор Терещенко находится в больнице.

Российские военные отпустили главу Великобурлуцкой общины Виктора Терещенка, которого раньше взяли в плен. Сейчас он находится в больнице, ему предоставляют медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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О деталях освобождения Виктора Терещенка он не рассказал. Главу Великобурлуцкой общины похитили 17 марта, когда тот находился в личном кабинете. По словам Синегубова, его удерживали в отделении полиции.

"Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоящий за общину и защиту национальных интересов", — написал он.

Кроме того, глава Харьковской ОВА рассказал, что вражеские войска не позволили завести гуманитарную помощь по определенных ранее "зеленых коридорах". В частности, это касается города Изюм. Синегобов добавил, что было решено создать возле населенных пунктов логистические центры, чтобы доставлять помощь жителям с помощью волонтеров.

Напомним, 17 марта Олег Синегубов сообщил, что военные России взяли в плен Виктора Терещенка прямо с рабочего места. По его словам, оккупанты проигрывают и от бессилия совершают преступления против мирного населения.

Ранее сообщалось, что похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат срочной службы армии РФ. Пресс-секретарь главы ОП Дарья Заривная рассказала, что Федорова принуждали к сотрудничеству, однако тот отказался.