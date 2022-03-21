Военные РФ похитили главу совета села Циркуны Харьковской области

Оккупанты проникли в дом 63-летнего Николая Сикаленко, схватили его и отвезли в направлении села Липцы. Правоохранители пытаются выяснить детали.

Российские захватчики похитили главу совета села Циркуны Харьковской области, 63-летнего Николая Сикаленко. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

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Сикаленко похитили в его доме и отвезли в направлении села Липцы Харьковской области. Власти и правоохранители выясняют подробности произошедшего и делают все, чтобы вернуть главу Церкуновского сельсовета, отметил Синегубов.

[ + – ] Сикаленко похитили утром 21 марта

"Оккупанты не первый раз прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население", – написал глава Харьковской ОВА.

Местный паблик "Циркунівські вісті" в Facebook пишет, что Сикаленко похитили утром 21 марта в 8:00.

[ + – ] Сикаленко руководит сельсоветом Циркунов с 2015 года

Сикаленко с 2015 года руководит сельсоветом Циркунов. До этого работал в Харьковской областной государственной инспекции по энергообеспечению.

Циркуны расположены в двух километрах от Харькова. По информации местных СМИ, военные РФ заняли село в первый день войны, 24 февраля.

Вражеская армия 19 марта нанесла 38 артиллерийских и минометных ударов и обстрелов по Харьковской области и Харькову, под обстрел попали в том числе Циркуны.

[ + – ] Армия РФ заняла Циркуны 24 февраля

Фокус 20 марта писал о похищении российскими захватчиками заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. С 19 марта чиновник не выходит на связь.

Главу Великобурлуцкой общины Харьковской области Виктора Терещенко взяли в плен 17 марта, когда он был в личном кабинете. Его держали в полицейском отделении и в итоге отпустили.

16 марта военные РФ похитили мэра Скадовска Херсонсой области Александра Яковлева и также отпустили.

Глава Мелитополя Иван Федоров был в плену у оккупантов с 11 по 16 марта. 16 марта его освободили. Украинская сторона обменяла его на 9 пленных российских солдат-срочников 2002-2003 годов рождения.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.