В Херсонской области мэры покидают города из-за угроз ВС РФ (видео)

Известно, что свои города покинули мэры Скадовска и Алешков. Последний накануне записал обращение, в котором рассказал об атаке на свой дом.

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Городской голова города Скадовск Херсонской области Александр Яковлев заявил, что временно покинул город. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Причиной такого поступка мэр Скадовска назвал постоянные угрозы и предложения о сотрудничестве со стороны российских оккупантов. Александр Яковлев отметил, что российские военные выдвинули ему ультиматум: либо он сотрудничает с ними, либо отправляется "в подвал". Учитывая эти обстоятельства, чиновником было принято решение временно выехать из города.

"Сегодня я нахожусь в безопасном месте, на постоянной связью с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме. Работа в городе и громаде налажена, все пока что без существенных изменений.

Планируем выплати сотрудникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля", — написал Александр Яковлев.

Напомним, что 16 марта 2022 года российские оккупанты похитили Александра Яковлева и его заместителя. Узнав об этом, местные жители вышли на акцию протеста. Захватчики открыли по ним огонь и применили слезоточивый газ.

Мэр города Алешки покинул город: что известно

Мэр соседнего населенного пункта Алешки Евгений Рыщук также покинул свой город. Как и Яковлев, Рыщук использовал свою страницу в Facebook для того, чтобы обратиться к гражданам. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что дом, в котором жила его семья был атакован российскими военными. 6 апреля у Рыщука появилась возможность вывезти дочь из Херсонской области. Также он рассказал, что его жена и младший ребенок находится на территории Польши.

"Конечно, кто-то может сказать, что я сволочь и сбежал, но я считаю, что мертвый мэр или мэр в подвале много пользы городу не принесет. Судя по тому, что у нас происходит в области, остались единицы мэров, которых еще не тронули или которых отпустили. Я точно знаю, что рано или поздно меня заставят принять одну или другую сторону", — сообщил Евгений Рыщук.

Он также добавил, что "в городе все работает" и выразил надежду на скорейшее наступление мира в Украине.

[ + – ] Мэр города Олешки Евгений Рыщук обратился к гражданам

Напомним, ранее Фокус рассказывал о похищении главы совета села Циркуны в Харьковской области Николая Сикаленко. 63-летний чиновник был вывезен в направлении села Липцы.