Оккупанты РФ не перешли государственную границу в Сумской области, — глава ОВА

Тем не менее, по словам Дмитрия Живицкого, с российской стороны продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов.

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Днем 17 мая глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об очередной попытке прорыва государственной границы в районе Середина-Буды, однако позже он уточнил информацию: прорыва не было.

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"Впрочем, провокационные обстрелы с территории продолжаются", — подчеркнул Живицкий.

Обстрелы начались с самого утра. По словам Живицкого, около пяти попаданий зафиксировано в районе Эсмани, еще около 70 взрывов — в направлении Бояро-Лежачи, шесть взрывов прогремело в районе села Сопич.

"Продолжается обстрел на севере Шосткинского района, в районе Середино-Буды, — отметил глава ОВА. — Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами".

Также в Сумской области ранним утром зафиксировали очередной ракетный удар, который пришелся по Ахтырке. Дмитрий Живицкий подчеркнул, что пять российских ракет прилетели в гражданские объекты в центральной части города и массиве "Дачный".

В результате обстрела пострадало много частных домов и детский сад "Сказка". По меньшей мере, пять человек получили ранения.

Напомним, Живицкий заявлял о попытке прорыва российскими войсками государственной границы и днем ранее, 16 мая. Он отметил, что россияне обстреливали приграничную зону Шосткинского района из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, также на территорию Украины пытались прорваться диверсионно-разведывательные группы противника.

Информацию о попытке прорыва государственной границы в Сумской области также подтвердила пресс-служба Оперативного командования "Север". Военные сообщили том, что россияне вели огонь по Шосткинскому району со стороны населенного пункта Локоть Брянской области.