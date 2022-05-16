ВС РФ пытались прорвать границу Украины в Сумской области, — военная администрация

Под прикрытием минометного огня в Шосткинский район пытались проникнуть российские ДРГ.

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В понедельник, 16 мая, российские войска предприняли попытку прорыва государственной границы Украины в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, попытка прорыва ВС РФ государственной границы была зафиксирована около 7:00 по киевскому времени.

Живицкий отметил, что российские войска обстреливали приграничную зону Шосткинского района из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Во время атаки на территорию Украины пытались проникнуть вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Глава Сумской ОВА также сообщил, что украинские пограничники приняли бой с ВС РФ и вынудили оккупантов отступить за линию государственной границы.

[ + – ] ВС РФ пытались прорвать границу Украины в Сумской области

Информацию о попытке прорыва государственной границы в Сумской области также подтвердила пресс-служба Оперативного командования "Север". Сообщается, что ВС РФ открыли огонь по Шосткинскому району со стороны населенного пункта Локоть Брянской области.

Напомним, утром 16 мая российские войска из реактивной артиллерии обстреляли Ингульский район Николаева. В результате попаданий кассетных снарядов в городе загорелся мебельный магазин и были повреждены несколько квартир.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили новый ракетный удар по Одесской области, в результате которого пострадали трое человек. Российские ракеты попали в один из туристических объектов, а на месте ЧП работали бригады спасателей.