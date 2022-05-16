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ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли жилой район Николаева (фото)

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ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Ингульский район Николаева

В результате вражеской атаки, по словам мэра Александра Сенкевича, загорелся мебельный магазин, а на месте обстрела найдены обломки кассетного снаряда.

В понедельник, 16 мая, ВС РФ осуществили обстрел Ингульского района Николаева. Об этом проинформировал мэр областного центра Александр Сенкевич.

Первые взрывы в Николаеве прогремели около 05:30 по киевскому времени после объявления в регионе воздушной тревоги.

Александр Сенкевич призвал граждан не подходить к окнам и оставаться в убежищах.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", — писал мэр Николаева утром 16 мая.

ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Ингульский район Николаева

Через несколько часов Александр Сенкевич сообщил, что российские войска обстреляли Ингульский район областного центра, в результате чего загорелся мебельный магазин. По данным мэра Николаева, на месте ЧП работают спасатели ГСЧС и коммунальщики, которые ликвидируют последствия утренней атаки ВС РФ.

По предварительной информации, российские войска обстреливали Ингульский район кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня.

"Последствия утренних обстрелов: пожар в магазине мебели, повреждены окна жилых домов, сгоревший автомобиль, поврежденный газопровод низкого давления", — добавил Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Ингульский район Николаева

Пресс-служба ГСЧС подтвердила факт обстрела Ингульского района Николаева и сообщила подробности атаки ВС РФ.

"Возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos, припаркованного во дворе. На площади 100 квадратніх метров огнеборцы потушили пожар крыши магазина и 5 кв. м – пожар автомобиля", — говорилось в сообщении спасателей.

Напомним, за один день на Донбассе подразделения ВСУ отбили 17 атак российских войск. ВС РФ не прекращают наступательные действия в Донецкой области, пытаясь взять в окружение группировку украинской армии. За сутки также были ликвидированы 11 воздушных целей, среди которых два российских вертолета.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли семь жилых домов в Северодонецке.