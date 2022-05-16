ЗС РФ із реактивної артилерії обстріляли житловий район Миколаєва (фото)

Внаслідок ворожої атаки, за словами мера Олександра Сенкевича, загорівся меблевий магазин, а на місці обстрілу знайдено уламки касетного снаряда.

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У понеділок, 16 травня, ЗС РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва. Про це повідомив мер обласного центру Олександр Сенкевич.

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Перші вибухи в Миколаєві пролунали близько 05:30 за київським часом після оголошення в регіоні повітряної тривоги.

Олександр Сенкевич закликав громадян не підходити до вікон та залишатися у сховищах.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтеся якомога далі від вікон. Залишайтеся в укриттях або дотримуйтесь правил двох стін", — писав мер Миколаєва вранці, 16 травня.

[ + – ] ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли Інгульський район Миколаєва

За кілька годин Олександр Сенкевич повідомив, що російські війська обстріляли Інгульський район обласного центру, внаслідок чого загорівся меблевий магазин. За даними мера Миколаєва, на місці НП працюють рятувальники ДСНС та комунальники, які ліквідують наслідки ранкової атаки ЗС РФ.

За попередньою інформацією, російські війська обстрілювали Інгульський район касетними снарядами із реактивної системи залпового вогню.

"Наслідки ранкових обстрілів: пожежа в магазині меблів, пошкоджені вікна житлових будинків, згорілий автомобіль, пошкоджений газопровід низького тиску", — додав Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли Інгульський район Миколаєва

Пресслужба ДСНС підтвердила факт обстрілу Інгульського району Миколаєва та повідомила подробиці атаки ЗС РФ.

"Загорівся дах магазину та автомобіль Daewoo Lanos, припаркований у дворі. На площі 100 квадратних метрів вогнеборці загасили пожежу даху магазину та 5 кв. м — пожежу автомобіля", — йшлося в повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, за один день на Донбасі підрозділи ЗСУ відбили 17 атак російських військ. ЗС РФ не припиняють наступальних дій у Донецькій області, намагаючись взяти в оточення угруповання української армії. За добу також ліквідовано 11 повітряних цілей, серед яких два російські вертольоти.

Також повідомляли, що ЗС РФ обстріляли сім житлових будинків у Сєвєродонецьку.