Во время ракетного удара по Одесской области тяжелые ранения получил ребенок

Утром 16 мая российские войска обстреляли ракетами объект туристической инфраструктуры.

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16 мая самолеты стратегической авиации ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, сообщает Оперативное командование "Юг".

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"В результате ракетного удара по Одесщине, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар, — сказано в сообщении. — На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа".

По данным украинских военных, россияне продолжают атаковать ранее уже поврежденный и неработающий сейчас мост через Днестровский лиман, от этого страдают и мирные жители. По предварительным данным, во время утреннего обстрела пострадали двое взрослых, маленький ребенок получил тяжелые ранения.

Как сообщал Фокус, мост через Днестровский лиман имеет стратегическое значение в регионе, он связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины.

[ + – ] Не дающий покоя россиянам мост расположен на юге Одесской области

Россияне регулярно обстреливают этот объект, по которому передвигаются автомобили и поезда. В начале мая оккупанты в третий раз атаковали тремя ракетами мост. Тогда обошлось без пострадавших.

Помимо этого российские войска наносят удары по другим гражданским объектам. 9 мая по Одессе было выпущено семь ракет, они поразили торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Во время атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

2 мая в результате обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Также в ОК "Юг" сообщили, что удар был нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение.