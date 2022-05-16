Во время ракетного удара по Одесской области тяжелые ранения получил ребенок
Утром 16 мая российские войска обстреляли ракетами объект туристической инфраструктуры.
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16 мая самолеты стратегической авиации ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, сообщает Оперативное командование "Юг".
"В результате ракетного удара по Одесщине, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар, — сказано в сообщении. — На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа".
По данным украинских военных, россияне продолжают атаковать ранее уже поврежденный и неработающий сейчас мост через Днестровский лиман, от этого страдают и мирные жители. По предварительным данным, во время утреннего обстрела пострадали двое взрослых, маленький ребенок получил тяжелые ранения.
Как сообщал Фокус, мост через Днестровский лиман имеет стратегическое значение в регионе, он связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины.
Россияне регулярно обстреливают этот объект, по которому передвигаются автомобили и поезда. В начале мая оккупанты в третий раз атаковали тремя ракетами мост. Тогда обошлось без пострадавших.
Помимо этого российские войска наносят удары по другим гражданским объектам. 9 мая по Одессе было выпущено семь ракет, они поразили торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Во время атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
2 мая в результате обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Также в ОК "Юг" сообщили, что удар был нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение.