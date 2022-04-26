Ракетный удар в Одесской области: новые детали и кадры поврежденного моста (фото, видео)

Судя по распространившимся в сети кадрам, в момент попадания по мосту, который проходит через Белгород-Днестровский лиман, по дороге могли двигаться автомобили и железнодорожный транспорт.

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Российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту через Белгород-Днестровский лиман Одесской области. В результате чего, сооружение было повреждено. Об этом заявил председатель правления "Укрзализниці" Александр Камышин.

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По его словам, удар российской ракеты произошел в 12:36 26 апреля, а раненых среди железнодорожников нет. Камышин отметил, что российские войска начали систематически обстреливать железнодорожною инфраструктуру.

Тем временем в сети опубликовали момент попадания ракеты по мосту, в это время было открыто движение автомобильного и железнодорожного транспорта, однако после обстрела он был перекрыт. О том, насколько сильно разрушен мост пока что неизвестно, однако на опубликованных кадрах можно увидеть обломки металлических и бетонных конструкций. Отметим, что он имеет стратегическое значение в регионе, потому что связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины.

Напомним, 26 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчук, снаряд попал в мост, после чего движение было перекрыто, а о раненых или погибших пока что неизвестно.

Кроме того, утром, 26 апреля ВС РФ обстреляли 2 крылатыми ракетами Запорожье, а украинские военные готовятся к наступлению россиян с юга.