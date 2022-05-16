Під час ракетного удару по Одеській області тяжкі поранення отримала дитина

Вранці, 16 травня, російські війська обстріляли ракетами об'єкт туристичної інфраструктури.

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16 травня літаки стратегічної авіації ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Одеській області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Внаслідок ракетного удару по Одещині вражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано будівлі, спалахнула пожежа, — сказано в повідомленні. — На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група".

За даними українських військових, росіяни продовжують атакувати раніше вже пошкоджений та неробочий зараз міст через Дністровський лиман, від цього страждають і мирні жителі. За попередніми даними, під час ранкового обстрілу постраждали двоє дорослих, маленька дитина отримала тяжкі поранення.

Як повідомляв Фокус, міст через Дністровський лиман має стратегічне значення в регіоні, він пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України.

[ + – ] Міст, що не дає спокою росіянам, розташований на півдні Одеської області

Росіяни регулярно обстрілюють цей об'єкт, яким пересуваються автомобілі та потяги. На початку травня окупанти втретє атакували трьома ракетами міст. Тоді обійшлося без постраждалих.

Крім цього, російські війська завдають ударів по інших цивільних об'єктах. 9 травня по Одесі випущено сім ракет, вони вразили торговий центр та склад готової продукції широкого вжитку. Під час атаки загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

2 травня внаслідок обстрілу Одеси загинула 13-річна дитина, а 17-річна дівчина отримала тяжкі поранення. Також в ОК "Південь" повідомили, що удару завдано по кількох об'єктах інфраструктури, зокрема пошкоджено релігійну споруду.