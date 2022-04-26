Ракетний удар в Одеській області: нові деталі та кадри пошкодженого мосту (фото, відео)

Судячи з кадрів, що поширилися в мережі, в момент влучання по мосту, що проходить через Білгород-Дністровський лиман, по дорозі могли рухатися автомобілі та залізничний транспорт.

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Російські військові завдали ракетного удару по залізничному мосту через Білгород-Дністровський лиман Одеської області. Унаслідок чого споруда була пошкоджена. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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За його словами, удар російської ракети стався о 12:36 26 квітня, а поранених серед залізничників немає. Камишин зазначив, що російські війська почали систематично обстрілювати залізничну інфраструктуру.

Тим часом у мережі опублікували момент влучання ракети по мосту, у цей час було відкрито рух автомобільного та залізничного транспорту, проте після обстрілу його було перекрито. Про те, наскільки сильно зруйнований міст наразі невідомо, проте на опублікованих кадрах можна побачити уламки металевих і бетонних конструкцій. Зазначимо, що він має стратегічне значення у регіоні, бо пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України.

Нагадаємо, 26 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, снаряд влучив у міст, після чого рух було перекрито, а про поранених чи загиблих поки що невідомо.

Крім того, вранці, 26 квітня, ЗС РФ обстріляли 2 крилатими ракетами Запоріжжя, а українські військові готуються до наступу росіян із півдня.