ЗС РФ намагалися прорвати кордон України в Сумській області, — військова адміністрація

Під прикриттям мінометного вогню у Шосткинський район намагалися проникнути російські ДРГ.

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У понеділок, 16 травня, російські війська спробували прорив державного кордону України в Сумській області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, спробу прориву ЗС РФ державного кордону було зафіксовано приблизно о 07:00 за київським часом.

Живицький зазначив, що російські війська обстрілювали прикордонну зону Шосткинського району з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Під час атаки на територію України намагалися проникнути ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Голова Сумської ОВА також повідомив, що українські прикордонники прийняли бій із ЗС РФ і змусили окупантів відступити за лінію державного кордону.

[ + – ] ЗС РФ намагалися прорвати кордон України в Сумській області

Інформацію про спробу прориву державного кордону в Сумській області також підтвердила пресслужба Оперативного командування "Північ". Повідомляється, що ЗС РФ відкрили вогонь Шосткинського району з боку населеного пункту Локоть Брянської області.

Нагадаємо, вранці 16 травня російські війська з реактивної артилерії обстріляли Інгульський район Миколаєва. Унаслідок влучань касетних снарядів у місті спалахнув меблевий магазин і було пошкоджено кілька квартир.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили новий ракетний удар по Одеській області, внаслідок якого постраждали троє людей. Російські ракети влучили в один із туристичних об'єктів, а на місці НП працювали бригади рятувальників.