Окупанти РФ не перейшли державний кордон у Сумській області, — голова ОВА

Проте, за словами Дмитра Живицького, з російської сторони триває обстріл прикордонних населених пунктів.

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Удень 17 травня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про чергову спробу прориву державного кордону в районі Середина-Буди, проте згодом він уточнив інформацію: прориву не було.

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"Утім, провокаційні обстріли з території продовжуються", — підкреслив Живицький.

Обстріл почався з самого ранку. За словами Живицького, близько п'яти влучень зафіксовано в районі Есмані, ще близько 70 вибухів — у напрямку Бояро-Лежачі, шість вибухів прогриміло в районі села Сопич.

"Продовжується обстріл на півночі Шосткинського району, в районі Середино-Буди, — зазначив глава ОВА. — Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами".

Також у Сумській області рано-вранці зафіксували черговий ракетний удар, який припав по Охтирці. Дмитро Живицький наголосив, що п'ять російських ракет прилетіли в цивільні об'єкти в центральній частині міста та масиві "Дачний".

Унаслідок обстрілу постраждало багато приватних будинків і дитячий садок "Казка". Щонайменше п'ять людей отримали поранення.

Нагадаємо, Живицький заявляв про спробу прориву російськими військами державного кордону й днем раніше, 16 травня. Він зазначив, що росіяни обстрілювали прикордонну зону Шосткинського району з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, також на територію України намагалися прорватися диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

Інформацію про спробу прориву державного кордону на Сумщині також підтвердила пресслужба Оперативного командування "Північ". Військові повідомили, що росіяни вели вогонь по Шосткинському району з боку населеного пункту Локоть Брянської області.