У Росії заявили про атаку на спиртзавод на кордоні з Україною: є жертви (фото)

Губернатор Курської області заявив, що загинув водій фури, який віз сировину на підприємство та звинуватив у події "ворога".

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У Росії повідомили про "атаку ворогом" прикордонного населеного пункту. Цього разу нібито відбулася атака на спиртзавод у російському селищі Тьоткіно Курської області. Внаслідок чого загинула одна людина, а кілька людей отримали поранення. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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"Чергова атака ворога на Тьоткіно, яка сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією. Наразі відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення", — написав він.

Він стверджує, що "противник" завдав кілька ударів по спиртзаводу в селищі. За попередніми даними, загинув водій фури, який віз сировину на підприємство. За словами російського чиновника, є також поранені, їм надають медичну допомогу.

Крім того, Роман Старовойт заявив, що в селищі ліквідують загоряння, а також постраждали кілька будинків.

"Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися. Всі оперативні служби на місці. Працюють фахівці, щоб зафіксувати злочин", — заявив він.

Зазначимо, що 18 травня Старовойт також заявляв про обстріл Тьоткіно й Олексіївки "вже втретє". 17 травня він звинуватив Україну в мінометному обстрілі селища Тьоткіно, тоді нібито було завдано удару по цукровому заводу.

Нагадаємо, 17 травня російські війська намагалися прорвати кордон з Україною. Окрім того, вони обстріляли кілька населених пунктів регіону. Проте перейти державний кордон Сумської області окупантам не вдалося. Проте голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що з російської сторони триває обстріл прикордонних селищ.