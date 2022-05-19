У Росії заявили про атаку на спиртзавод на кордоні з Україною: є жертви (фото)
Губернатор Курської області заявив, що загинув водій фури, який віз сировину на підприємство та звинуватив у події "ворога".
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У Росії повідомили про "атаку ворогом" прикордонного населеного пункту. Цього разу нібито відбулася атака на спиртзавод у російському селищі Тьоткіно Курської області. Внаслідок чого загинула одна людина, а кілька людей отримали поранення. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Чергова атака ворога на Тьоткіно, яка сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією. Наразі відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення", — написав він.
Він стверджує, що "противник" завдав кілька ударів по спиртзаводу в селищі. За попередніми даними, загинув водій фури, який віз сировину на підприємство. За словами російського чиновника, є також поранені, їм надають медичну допомогу.
Крім того, Роман Старовойт заявив, що в селищі ліквідують загоряння, а також постраждали кілька будинків.
"Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися. Всі оперативні служби на місці. Працюють фахівці, щоб зафіксувати злочин", — заявив він.
Зазначимо, що 18 травня Старовойт також заявляв про обстріл Тьоткіно й Олексіївки "вже втретє". 17 травня він звинуватив Україну в мінометному обстрілі селища Тьоткіно, тоді нібито було завдано удару по цукровому заводу.
Нагадаємо, 17 травня російські війська намагалися прорвати кордон з Україною. Окрім того, вони обстріляли кілька населених пунктів регіону. Проте перейти державний кордон Сумської області окупантам не вдалося. Проте голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що з російської сторони триває обстріл прикордонних селищ.