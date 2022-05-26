У Росії знову чути "вибухи": губернатор Курської області звинувачує Україну в обстрілах
За словами губернатора Старовойта, обстріл стався в районі села Воробжі та Нижньомахове. Також "серйозний вибух" було чути в Бєлгороді.
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Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про "вибухи" в одному з районів області. В обстрілі він звинуватив українську сторону. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Вказується, що обстріл стався у Суджанському районі біля Воробжі та Нижньомахово. За словами Старовойта, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи — у ній повибивали шибки. Також пошкодження зазнали інші будівлі.
"За уточненою інформацією постраждав учитель школи: отримав поранення від осколків скла, що відлетіли. Медики повідомляють, що його стан не вимагає госпіталізації", — заявив Старовойт.
За даними перепису 2010 року в селі Ворожба проживала 251 особа.
Також про "серйозні вибухи" повідомляють у Бєлгороді. Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" опублікував фото з димом. Проте голова Бєлгородського району заявив, що після вибуху немає ані жертв, ані руйнувань.
Нагадаємо, 19 травня в РФ заявили про атаку на стратегічний спиртзавод на кордоні з Україною.
17 травня Старовойт звинуватив Україну в мінометному обстрілі селища Тьоткіно, тоді нібито було завдано удару по цукровому заводу РФ.