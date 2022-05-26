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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Росії знову чути "вибухи": губернатор Курської області звинувачує Україну в обстрілах

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обстріл курскою області
Пошкодження школи у Воробжі

За словами губернатора Старовойта, обстріл стався в районі села Воробжі та Нижньомахове. Також "серйозний вибух" було чути в Бєлгороді.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про "вибухи" в одному з районів області. В обстрілі він звинуватив українську сторону. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Вказується, що обстріл стався у Суджанському районі біля Воробжі та Нижньомахово. За словами Старовойта, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи — у ній повибивали шибки. Також пошкодження зазнали інші будівлі.

"За уточненою інформацією постраждав учитель школи: отримав поранення від осколків скла, що відлетіли. Медики повідомляють, що його стан не вимагає госпіталізації", — заявив Старовойт.

За даними перепису 2010 року в селі Ворожба проживала 251 особа.

бавовни в Росії
Наслідки обстрілу у Воробжі

Також про "серйозні вибухи" повідомляють у Бєлгороді. Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" опублікував фото з димом. Проте голова Бєлгородського району заявив, що після вибуху немає ані жертв, ані руйнувань.

вибухи у білгороді
"Серйозний вибух" у Бєлгороді

Нагадаємо, 19 травня в РФ заявили про атаку на стратегічний спиртзавод на кордоні з Україною.

17 травня Старовойт звинуватив Україну в мінометному обстрілі селища Тьоткіно, тоді нібито було завдано удару по цукровому заводу РФ.