Росія стигує війська й артилерію в Курську область

За словами губернатора області, війська перекидають для забезпечення безпеки мешканців регіону.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що РФ перекидає війська й артилерію до регіону. Про це повідомляє "Медуза".

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За словами Старовойта, для забезпечення безпеки мирної та творчої праці мешканців Курської області ухвалили рішення перекинути додаткові війська. Це дозволить убезпечити життя та здоров'я місцевого населення.

Він також додав, що в область прибула та продовжує прибувати "велика кількість особового складу, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок".

"У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи, — це працює наша армія... на суміжній території", — заявив губернатор, визнавши цим удари по Сумській області.

Нагадаємо, 26 травня в Курській області знову було чути "вибухи". У РФ звинуватили Україну в обстрілі сіл поблизу кордону.

Раніше повідомлялося, що коли ЗСУ отримають MLRS, тоді зможуть знищувати російські шляхи постачання військ.