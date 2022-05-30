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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія стигує війська й артилерію в Курську область

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стягування військ у курскій області
Фото: РИА Новости

За словами губернатора області, війська перекидають для забезпечення безпеки мешканців регіону.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що РФ перекидає війська й артилерію до регіону. Про це повідомляє "Медуза".

За словами Старовойта, для забезпечення безпеки мирної та творчої праці мешканців Курської області ухвалили рішення перекинути додаткові війська. Це дозволить убезпечити життя та здоров'я місцевого населення.

Він також додав, що в область прибула та продовжує прибувати "велика кількість особового складу, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок".

"У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи, — це працює наша армія... на суміжній території", — заявив губернатор, визнавши цим удари по Сумській області.

Нагадаємо, 26 травня в Курській області знову було чути "вибухи". У РФ звинуватили Україну в обстрілі сіл поблизу кордону.

Раніше повідомлялося, що коли ЗСУ отримають MLRS, тоді зможуть знищувати російські шляхи постачання військ.