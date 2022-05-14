Тіла російських військових збирають у Київській області в потяг-рефрижиратор – Reuters
Подібних потягів кілька, у них сотні тіл, які РФ не бажає забирати.
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У сюжеті агентства новин Reuters показали, як українські військові збирають тіла російських солдатів у Київській області та вантажать їх на потяг-рефрижиратор.
Глава військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін заявив, що Україна діє відповідно до міжнародного права та готова повернути тіла в Росію. Але та не зацікавлена.
"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони повинні повернути тіла військових іншої країни. Ми готові повернути тіла агресору", — зазначив він.
Як повідомив Лямзін, у різних регіонах України перебуває кілька рефрижераторних потягів, де зберігаються тіла вбитих російських військових.
"У цьому рефрижераторному потязі перебувають кілька сотень тіл російських окупантів. Більша частина їх привезена з Київської області, є з Чернігівської області, є і з деяких інших областей", — сказав Лямзін.
За його словами, кілька сотень тіл зберігаються на об'єкті на околиці Києва. На відео агентства видно, як тіла в білих мішках несуть до вагону, де вже лежить кілька (близько десятка) подібних мішків.
Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський говорив, що російська сторона відмовляється забирати тіла своїх убитих військових. "Це ж не худоба! Чому це страшно? Коли таке ставлення до своїх, то яке ж до інших? Це дійсно страшно. А ми ж для уряду Росії точно не свої. Яке тоді ставлення до нас?" — запитав президент України.
Також про це говорив радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. "Це перша війна за історію людства, коли армія відмовляється забирати своїх покійних. Ніколи досі в історії людства нічого подібного не було", — сказав він.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що деякі тіла вбитих російських солдатів таки вивозяться і потрапляють додому. Так, у Бурятії їх відспівують у дитячому центрі, який, за словами місцевих жителів, "пропах трупами".