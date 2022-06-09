В российском Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

Местные чиновники уверяют, что эта инициатива никак не связана с российско-украинской войной.

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Власти российского Брянска объявили смотр-конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ, сообщают местные СМИ. Мэр города Александр Макаров подписал соответствующее постановление 30 мая, теперь его опубликовали в официальной газете мэрии "Брянск".

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В пресс-службе мэрии сообщили, что конкурс проводится по трем категориям, в зависимости от вместимости бомбоубежищ: до 150 человек, от 150 до 600 и свыше 600 человек. В каждой категории предусмотрено три призовых места, оценки жюри выставит по 92 пунктам.

На фоне войны против Украины и регулярно поступающих сообщений о взрывах в Брянской области инициатива мэрии вызвала резонанс. Однако в пресс-службе мэрии заверили, что конкурс с этими событиями никак не связан.

"Смотр-конкурс защитных сооружений является всероссийским и проводится ежегодно в течение последних 20 лет в соответствии с приказом МЧС России", — подчеркнули в мэрии.

В граничащей с Украиной Брянской области вскоре после широкомасштабного вторжения России в Украину ввели режим повышенной террористической опасности. Ночью 25 апреля в Брянске прогремел взрыв, после которого загорелась нефтебаза предприятия "Транснефть-Дружба". Горожане также сообщали в соцсетях о пожарах в воинской части, однако официально эту информацию не подтвердили.

Вскоре после этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев распорядился привести бомбоубежища южных регионов РФ в "надлежащее состояние", а также наладить систему экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

В апреле украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил о том, что командиры российской армии начали вывозить свои семьи из Брянской области. По данным Цымбалюка, информацию об этом не афишировали, чтобы не спровоцировать панику среди местного населения.

1 июня в Минобороны Украины заявили о том, что российские оккупанты оборудуют позиции в Брянской области, в трех километрах от украинской границы.