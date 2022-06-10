РосСМИ сообщили о прорыве ДРГ в Брянскую область и обстреле пограничников ФСБ РФ (видео)

По данным журналистов, вражеские диверсанты проникли на российскую территорию в районе поселка Подывотье, который граничит с Сумской областью. После захода ДРГ пограничный пункт ФСБ был обстрелян из тяжелого вооружения.

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На территорию Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, зашла диверсионно-разведывательная группа, после чего завязались бои. Об этом информирует российское издание Baza.

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По данным журналистов, вражеская ДРГ зашла на территорию РФ в районе населенного пункта Подывотье, который находится в нескольких километрах от государственной границы с Украиной.

Издание утверждает, что после проникновения диверсантов пограничный пункт ФСБ России подвергся обстрелу.

"Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубиц", — говорится в сообщении.

Помимо этого, как информирует Baza, около 5:00 утра жители поселка Белая Березка, который также граничит с Сумской областью Украины, услышали серию взрывов и увидели несколько столбов черного дыма. По неподтвержденной информации, граждане стали свидетелями хлопков во время попытки обстрела пограничного пункта ФСБ РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, пресс-служба Министерства обороны России и Генерального штаба ВСУ пока не комментировали информацию о прорыве ДРГ на территорию страны-агрессора.

[ + – ] РосСМИ сообщают о проникновении ДРГ на территорию Брянской области

Напомним, что днем ранее, 9 июня, в Брянске местные власти объявили конкурс на самое лучшее бомбоубежище. Чиновники утверждают, что это не связано с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину.

Также сообщалось, что в конце апреля в Брянской области прогремело несколько взрывов, после которых вспыхнул пожар на территории нефтебазы "Транснефть-Дружба". Местные жители также утверждали, что слышали серию хлопков в районе военного объекта, однако ни чиновники, ни Министерство обороны РФ не подтверждали эту информацию.