В Брянской области диверсанты пытались подорвать нефтепровод "Дружба", — росСМИ

По данным журналистов, возле объектов трупровода, которые расположены в 40 километрах от границы с Украиной, прогремело три взрыва.

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В Брянской области неизвестные диверсанты пытались подорвать участок нефтепровода "Дружба", установив три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает российское издание Baza.

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По данным журналистов, в субботу, 11 июня, недалеко от населенного пункта Гулевка, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной, прогремело три взрыва.

После хлопков, как отмечает Baza, специалисты получили сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода — три безоболочные взрывные устройства были установлены диверсантами на стратегическом объекте.

В результате одного из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода, а еще один прогремел в месте, где проложен кабель, после чего образовалась воронка 40 на 20 см.

Последний хлопок, по данным Baza, повредил противоподкопную трубу, которую в целях защиты зарывают в землю на режимных объектах. На месте этого взрыва появилась воронка 40 на 60 сантиметров.

Журналисты утверждают, что в результате диверсии нефтепровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция получили существенные повреждения. Энергоблок управления задвижкой, в свою очередь, после взрывов был обесточен. Из-за того, что трубопровод законсервирован с 24 февраля, в Брянской области разлива нефтепродуктов не произошло.

Компания "Транснефть" подтвердила, что нефтепровод "Дружба" функционирует в штатном режиме, а перебоев в поставках нефтепродуктов в страны Европейского Союза не зафиксировано.

[ + – ] На нефтепроводе "Дружба" прогремели три взрыва

Напомним, 10 июня российские СМИ сообщали о прорыве вражеской ДРГ на территорию Брянской области. По данным журналистов, диверсанты смогли проникнуть в Россию в районе населенного пункта Подывотье, после чего пограничный пункт ФСБ РФ был обстрелян из гранатометов и гаубицы.

Также сообщалось, что в апреле в Брянской области были зафиксированы несколько мощных взрывов, после чего на территории предприятия "Транснефть-Дружба" возник пожар.