"Докази вказують на Кремль": прем'єр Польщі про витік на трубопроводі "Дружба" (відео)

Основний маршрут постачання нафти до Німеччини міг бути навмисно пошкоджений, проте остаточних висновків розслідування поки немає, заявив Матеуш Моравецький.

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Розслідування причин витоку на нафтовому трубопроводі "Дружба" триває, проте багато доказів уже вказують на те, що інцидент був справою рук Кремля. Проте робити висновки про те, чи це був саботаж, поки що рано. Про це в ефірі польського радіо Trójka у середу, 12 жовтня, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, він регулярно отримує інформацію про причини аварії на трубопроводі, проте сказати точно, хто відповідальний за цю подію і чи є вона збігом чи актом саботажу поки що неможливо.

"Відповідні служби все вивчають. Багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними і лише потім підтверджувати всі припущення", — заявив Моравецький.

Також прем'єр Польщі зазначив, що на даний момент також невідомо, чи були результатами саботажу зупинка поїздів у Німеччині 8 жовтня або відключення світла на данському острові Борнгольм внаслідок пошкодження кабелю 10 жовтня.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 жовтня системи автоматизації виявили витік на ділянці трубопроводу "Дружба", що розташований приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк. Це основний маршрут, яким сира нафта експортується до Німеччини.

Також нещодавно виникли витоки на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 1" у водах Швеції. Слідство дійшло висновку, що аварія сталася внаслідок вибуху в Балтійському морі. У Міністерстві оборони Великобританії припустили, що Росія могла підірвати свої газопроводи за допомогою підводного дрону.