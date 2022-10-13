Правління Меркель зменшило небезпеку запуску "Північного потоку — 2", — ЗМІ

За інформацією журналістів, влада Німеччини заплющила очі на залежність від російського газу та попередження інших країн, зокрема України, про здатність Кремля використовувати паливо для шантажу.

Related video

Правління Німеччини часів канцлера Ангели Меркель ігнорувало ризики, пов'язані з будівництвом та запуском в експлуатацію газопроводу "Північний потік — 2". У секретній доповіді, що датується кінцем 2021 року, є ознаки заниження рівня побоювань щодо російської труби, зокрема й щодо залежності ФРН від РФ в енергетичному плані. Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на доповідь.

У доповіді від грудня 2021 року йдеться, що запуск газопроводу не становить небезпеки для енергетичної безпеки Німеччини — цей висновок відображено в документі, попри заперечення з цього приводу з боку урядів України, Польщі, Литви та інших країн про те, що РФ може використати постачання палива для шантажу.

Журналісти нагадали, що Київ раніше попереджав, що восени 2021 року Росія скоротила обсяги постачання через українські газопроводи, а Варшава нагадувала, як Кремль під час газових криз 2008-2009 та 2014 років показував готовність використовувати постачання газу з політичною метою.

Польща зазначала, що політичне керівництво РФ має прямий вплив на корпорацію "Газпром". Проте тодішнє керівництво Міністерства економіки ФРН не знайшло "достатніх доказів конкретної загрози безпеці для постачання газу".

Видання зазначило, що під час підготовки звіту уряду, у вересні-жовтні 2021 року, рівень запасів у найбільшому в Німеччині газовому сховищі був менший, ніж 10%, проте, "це нікого тоді в Берліні не турбувало, зокрема співробітників тодішнього міністра фінансів Олафа Шольца., які також отримали звіт".

Журналісти зазначили, що якби не антимонопольне законодавство Євросоюзу, яке відстрочило запуск "Північного потоку — 2" для поділу операційної компанії Nord Stream AG, газопровід "міг би працювати, коли російські танки перетнули кордон з Україною".

Нагадаємо, раніше цього місяця виникли витоки на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 1" у водах Швеції. Слідство дійшло висновку, що аварія сталася внаслідок вибуху в Балтійському морі. У Міністерстві оборони Великобританії припустили, що Росія могла підірвати свої газопроводи за допомогою підводного дрону.

А пізно ввечері 11 жовтня системи автоматизації виявили витік на ділянці нафтопроводу "Дружба". В уряді Польщі повідомили про наявність доказів, які вказують на можливу причетність Кремля до інциденту.