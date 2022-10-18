Помешали политические разногласия: Европа пока не будет ограничивать цены на газ из России

Но это не значит, что Европа насовсем отказывается от ценового потолка на "голубое топливо".

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Лидеры Европейского союза во вторник, 18 октября 2022 года не будут обсуждать ограничение цен на газ. Этот вопрос пока исключили из плана экстренных мер по обеспечению энергетической безопасности зимой, сообщает издание Bloomberg.

Хотя решение по этому вопросу могло бы помешать Москве продавать свои энергоресурсы и зарабатывать баснословные деньги, ЕС пока не будет ограничивать цены на российский газ из-за "политических разногласий" и "опасений по поводу безопасности поставок".

"Блок будет воздерживаться от немедленного ограничения цен", – сообщает агентство, ссылаясь на проект документа, который оказался в распоряжении журналистов.

По информации журналистов, ЕС сейчас рассматривает возможность совместных закупок газа, ограничения волатильности рынка. Блок также хочет запустить новый индекс для сжиженного природного газа (СПГ). Но это не значит, что Европа насовсем отказывается от ценового потолка на "голубое топливо".

"Еврокомиссия также добивается от национальных правительств разрешения предлагать – только в крайнем случае – ценовые ограничения на сделки на голландской бирже Title Transfer Facility, основной индекс которого является эталоном для всего газа, продаваемого на континенте", – отмечается в статье Bloomberg.

Для этого потребуется одобрение стран ЕС в рамках отдельного процесса. Предполагается, что такой механизм будет действовать не более трех месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что Европа резко снизила потребление российского газа. Тем временем стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час).

Также сообщалось, что в России остановился крупный нефтегазовый проект. Добыча нефти на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров в порту Де-Кастри, откуда черное золото отгружается на мировой рынок.