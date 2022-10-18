Завадили політичні розбіжності: Європа поки не обмежуватиме ціни на газ із Росії

Але це не означає, що Європа зовсім відмовляється від цінової стелі на "блакитне паливо".

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Лідери Європейського Союзу у вівторок, 18 жовтня 2022 року, не обговорюватимуть обмеження цін на газ. Це питання поки виключили з плану екстрених заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки взимку, повідомляє видання Bloomberg.

Хоча рішення з цього питання могло б перешкодити Москві продавати свої енергоресурси і заробляти нечувані гроші, ЄС поки не обмежуватиме ціни на російський газ через "політичні розбіжності" та "побоювання щодо безпеки постачань".

"Блок утримуватиметься від негайного обмеження цін", — повідомляє агентство, посилаючись на проєкт документа, який опинився у розпорядженні журналістів.

За інформацією журналістів, ЄС зараз розглядає можливість спільних закупівель газу, обмеження волатильності ринку. Блок також хоче запустити новий індекс для зрідженого газу (ЗПГ). Але це не означає, що Європа зовсім відмовляється від цінової стелі на "блакитне паливо".

"Єврокомісія також вимагає від національних урядів дозволу пропонувати — тільки в крайньому разі — цінові обмеження на угоди на голландській біржі Title Transfer Facility, основний індекс якого є еталоном для всього газу, що продається на континенті", — наголошується в статті Bloomberg.

Для цього буде потрібно схвалення країн ЄС у межах окремого процесу. Передбачається, що такий механізм діятиме не більше як три місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що Європа різко знизила споживання російського газу. Тим часом вартість природного газу в Європі опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб.м (або 133,2 долара за мегават/год).

Також повідомлялося, що у Росії зупинився великий нафтогазовий проєкт. Видобуток нафти на проєкті припинився через переповнення резервуарів у порту Де-Кастрі, звідки "чорне золото" відвантажується на світовий ринок.