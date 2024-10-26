Відома співачка заробляє на фото своїх ніг більше грошей, ніж на музиці

Лілі Ален має майже 8 мільйонів слухачів щомісяця на стримінговій платформі Spotify, однак все ж на фотографіях заробляти їй вдається більше.

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Британська співачка та автор пісень Лілі Аллен зізналась, що заробляє більше грошей, продаючи фотографії ніг на OnlyFans, ніж на своїй музиці. Про це вона розповіла в мережі Х.

Нещодавно, 25 жовтня Лілі опублікувала кілька фотографій своїх ніг своїй сторінці в мережі X разом із посиланням на свій обліковий запис на "дорослій" платформі. На пост відреагував один із користувачів мережі.

"Уявіть, що ви одна з найбільших поп-зірок/музикантів у Європі, а потім вас звели до такого становища", — написав він.

Співачка поділилась цим твітом та зазначила, що має майже 8 мільйонів слухачів на місяць на Spotify. Однак все ж на фотографіях ніг заробляє більше.

"Уявіть, що ви артист і маєте майже 8 мільйонів слухачів на місяць на Spotify, але заробляєте більше грошей, маючи 1000 підписників на фотографії ваших ніг. Не ненавидьте гравця, ненавидьте гру", — написала Лілі Аллен.

Лілі Аллен розповіла про доходи в Твіттер Фото: Скриншот

Лілі Аллен — що відомо про неї

Лілі Роуз Беатрис Аллен — англійська попспівачка, авторка пісень, акторка, екоактивістка та феміністка. Розпочала кар'єру у 2005 році, а першим хітом став сингл "Smile".

Видання Billboard зазначає, що на момент публікації вартість щомісячної передплати на сторінку Аллен на "дорослій" платформі складала 10 доларів. За таких розрахунків Аллен має заробляти на сайті близько 10 000 доларів на місяць. У 2023 році кількість артистів, які заробили 10 000 доларів або більше у вигляді роялті від стриму Spotify, склала близько 66 000.

За даними журналістів, щоденна кількість стримів Лілі Аллен на Spotify станом на 17 жовтня становило близько 851 623. В такому випадку платформа платила б загалом їй 4077 доларів на день. При цьому ця сума розподіляється між артисткою, видавцем, власником авторських прав та організаціями, що захищають права музикантів.

Тим часом 28-річна зірка сервісу Onlyfans Корінна Копф повідомила про завершення кар'єри в сервісі. Вона видалила сторінку, "давши зрозуміти, що її більше немає на сайті".

Зазначимо, що одна з контент-мейкерів на сайті OnlyFans сплатила до бюджету 13,2 млн грн податків. Представник профільного комітету ВР Данило Гетманцев порадив всім творцям з OnlyFans в Україні задекларувати та виплатити відповідні податки.