67 млн дол. за три роки: 28-річна зірка OnlyFans Корінна Копф "йде на пенсію" (фото, відео)

За інформацією журналістів, жінка заробила свій перший мільйон за 48 годин після запуску профілю. У найприбутковіший місяць вона стала багатшою більш ніж на 2 мільйони доларів.

Related video

28-річна зірка сервісу Onlyfans Корінна Копф повідомила про завершення кар'єри в сервісі. Вона видалила сторінку, "давши зрозуміти, що її більше немає на сайті". Про це повідомляє The Daily Mail.

Корінна Копф зареєструвалась на сайті у 2021 році. За цей час вона заробила 67 мільйонів доларів.

Свій перший мільйон модель заробила за 48 після запуску профілю. Найприбутковішим місяцем для неї виявився червень 2021 року — тоді Корінна заробила 2 364 334,07 долара. Місяцем з найнижчим доходом для неї став лютий 2022 року— тоді її дохід став більшим на 683 635,82 долара.

Шанувальники Корінни можуть спілкуватись з нею через інші соціальні мережі. Зокрема, вона має понад мільйон підписників на YouTube, 6,5 мільйона підписників у Instagram і три мільйони в Twitter — саме на цій платформі вона опублікувала свою новину про "вихід на пенсію".

Нагадаємо, що 11 вересня голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. З таких доходів потрібно сплатити податки, в інакшому випадку порушникам загрожує штраф.

Тим часом генеральна директорка компанії OnlyFans Кейлі Блер заявила, що за час існування сервісу понад 4 мільйони творців контенту отримали виплати розміром у 20 млрд доларів США. Наразі послугами платформи користується приблизно 400 мільйонів клієнтів.

Також стало відомо, що в США чоловік витратив 135 тисяч доларів на OnlyFans, поки його дружина лікувалася від раку. Жінка готувалась подати на розлучення і на банкрутство.