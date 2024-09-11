Податкова отримала інформацію: "працівники" OnlyFans мають сплатити податки, – Гетманцев

За словами очільника податкового комітету Ради, доходи за платний контент на інтернет-платформі зростають, однак податки з них не сплачуються. У такому разі Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

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Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. З таких доходів потрібно сплатити податки, в інакшому випадку порушникам загрожує штраф, повідомляє народний депутат України від партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Нагадаю, що відповідно до положень ПК України платник податку, який отримує іноземні доходи, тобто доходи, отримані з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням. Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок — задекларувати доходи та сплатити податки", — зазначив Данило Гетманцев.

В разі несплати податків Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

"Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%., а також 25 відс. штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ", – додав депутат.

За словами Данила Гетманцева, сфера платного контенту на платформі OnlyFans громадянами України стрімко зростає, а кількість акаунтів збільшується щороку втричі. За таку діяльність отримують грошові кошти, подекуди — у значних розмірах.

"Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад 4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад 3 млн $, а громадянкою "Б" – близько 1,8 млн", — розповів депутат.

Нагадаємо, на початку вересня Данило Гетманцев розповідав про можливе майбутнє збільшення податків. Він зазначив, що з жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін. Відповідно до нього планується ФОПам підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, запровадити 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи та військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.

Тим часом в Кабміні вирішили поповнювати бюджет не лише податками, а й економічним бронюванням. Таким чином планується виведення зарплат військовозобов'язаних із тіні з метою поповнення держбюджету.