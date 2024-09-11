Налоговая получила информацию: "работники" OnlyFans должны уплатить налоги, — Гетманцев

По словам главы налогового комитета Рады, доходы за платный контент на интернет-платформе растут, однако налоги с них не уплачиваются. В таком случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

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Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans. С таких доходов нужно уплатить налоги, в противном случае нарушителям грозит штраф, сообщает народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Напомню, что в соответствии с положениями НК Украины налогоплательщик, который получает иностранные доходы, то есть доходы, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением. Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговый долг — задекларировать доходы и уплатить налоги", — отметил Даниил Гетманцев.

В случае неуплаты налогов Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

"Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%, а также 25 проц. штрафных санкций. Не говоря уже о неприятности общения с БЭБ", — добавил депутат.

По словам Даниила Гетманцева, сфера платного контента на платформе OnlyFans гражданами Украины стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается ежегодно втрое. За такую деятельность получают денежные средства, иногда — в значительных размерах.

"Например, гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" за несколько лет более 4 млн. Также, гражданкой "К" от указанной деятельности получено более 3 млн $, а гражданкой "Б" — около 1,8 млн", — рассказал депутат.

Напомним, в начале сентября Даниил Гетманцев рассказывал о возможном будущем увеличении налогов. Он отметил, что с октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений. В соответствии с ним планируется ФОПам повысить военный сбор с 1,5% до 5%, ввести 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы и военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Тем временем в Кабмине решили пополнять бюджет не только налогами, но и экономическим бронированием. Таким образом планируется вывод зарплат военнообязанных из тени с целью пополнения госбюджета.