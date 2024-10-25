67 млн долл. за три года: 28-летняя звезда OnlyFans Коринна Копф "уходит на пенсию" (фото, видео)

По информации журналистов, женщина заработала свой первый миллион за 48 часов после запуска профиля. В самый прибыльный месяц она стала богаче более чем на 2 миллиона долларов.

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28-летняя звезда сервиса Onlyfans Коринна Копф сообщила о завершении карьеры в сервисе. Она удалила страницу, "дав понять, что ее больше нет на сайте". Об этом сообщает The Daily Mail.

Коринна Копф зарегистрировалась на сайте в 2021 году. За это время она заработала 67 миллионов долларов.

Свой первый миллион модель заработала через 48 после запуска профиля. Самым прибыльным месяцем для нее оказался июнь 2021 года — тогда Коринна заработала 2 364 334,07 доллара. Месяцем с самым низким доходом для нее стал февраль 2022 года — тогда ее доход стал больше на 683 635,82 доллара.

Поклонники Коринны могут общаться с ней через другие социальные сети. В частности, она имеет более миллиона подписчиков на YouTube, 6,5 миллиона подписчиков в Instagram и три миллиона в Twitter — именно на этой платформе она опубликовала свою новость о "выходе на пенсию".

Напомним, что 11 сентября председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans. С таких доходов нужно уплатить налоги, в противном случае нарушителям грозит штраф.

Между тем генеральный директор компании OnlyFans Кейли Блэр заявила, что за время существования сервиса более 4 миллионов создателей контента получили выплаты в размере 20 млрд долларов США. Сейчас услугами платформы пользуется около 400 миллионов клиентов.

Также стало известно, что в США мужчина потратил 135 тысяч долларов на OnlyFans, пока его жена лечилась от рака. Женщина готовилась подать на развод и на банкротство.