Миллиарды долларов: в OnlyFans рассказали, сколько выплатили создателям контента за время существования

С начала запуска платформы в 2016 году, ее пользователями стало 400 млн человек, а количество создателей перевалило за отметку в четыре миллиона человек.

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Генеральный директор компании OnlyFans Кейли Блэр заявила, что за время существования сервиса более 4 миллионов создателей контента получили выплаты в размере 20 млрд долларов США. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам Блэр, сейчас услугами платформы пользуется около 400 миллионов клиентов. Она добавила, что пользователи сами выбирают необходимый контент.

Гендиректор OnlyFans также рассказала, каким образом компания получает доходы от работы платформы. По ее словам, более половины доходов поступает не из платных подписок, а благодаря небольшим транзакциям.

"Порно в интернете бесплатное. Я думаю, что причина, почему люди платят за OnlyFans, заключается в том, что они хотят взаимодействовать с этими конкретными создателями. Это связано с возможностью [не только] выбирать, а также просить [от создателя] конкретный контент", — говорит гендиректор.

Напомним, Фокус писал, что женщина после работы на OnlyFans раскрыла тайны индустрии. Она заявила, что OnlyFans просто помогает женщинам зарабатывать и они контролируют контент. Но осознала, что ошибалась и теперь помогает жертвам сексуальной эксплуатации.

Также ранее мы писали, что в Норвегии мужчина покупал фото тайной девушки, которая оказалась его дочерью. По совету сексолога Тоне Халдорсен отец поговорил со своей дочерью, чтобы уладить конфликт.