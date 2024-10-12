Мільярди доларів: у OnlyFans розповіли, скільки виплатили творцям контенту за час існування

З початку запуску платформи у 2016 році, її користувачами стало 400 млн людей, а кількість творців перевалила за позначку в чотири мільйони осіб.

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Генеральна директорка компанії OnlyFans Кейлі Блер заявила, що за час існування сервісу понад 4 мільйони творців контенту отримали виплати розміром у 20 млрд доларів США. Про це пише видання Bloomberg.

За словами Блер, наразі послугами платформи користується близько 400 мільйонів клієнтів. Вона додала, що користувачі самі обирають розшукуваний контент.

Гендиректорка OnlyFans також розповіла, яким чином компанія отримує прибутки від роботи платформи. За її словами, понад половина доходів надходить не з платних підписок, а завдяки невеликим транзакціям.

"Порно в інтернеті безплатне. Я думаю, що причина, чому люди платять за OnlyFans, полягає в тому, що вони хочуть взаємодіяти з цими конкретними творцями. Це пов’язано з можливістю [не лише] обирати, а також просити [від творця] конкретний контент", – каже гендиректорка.

Нагадаємо, Фокус писав, що жінка після роботи на OnlyFans розкрила таємниці індустрії. Вона заявила, що OnlyFans просто допомагає жінкам заробляти та вони контролюють контент. Але усвідомила, що помилялася і тепер допомагає жертвам сексуальної експлуатації.

Також раніше ми писали, що у Норвегії чоловік купував фото таємної дівчини, яка виявилась його дочкою. За порадою сексологині Тоне Халдорсен батько поговорив зі своєю донькою, аби залагодити конфлікт.