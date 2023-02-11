Заміна Starlink. Amazon запускає власний супутниковий інтернет, що відомо (відео)

Компанія SpaceX намагається завадити розгортанню супутникової мережі конкурента, але поки без успіху.

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Компанія Amazon отримала від влади США дозвіл на запуск своїх супутників для широкосмугового бездротового інтернету. Подробиці стали відомі виданню Space News.

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) схвалила проєкт Amazon, який передбачає розміщення на низькій навколоземній орбіті угруповання Project Kuiper із 3236 супутників. Amazon вже може розпочати розгортання, щоб надати доступ до космічного інтернету клієнтам по всьому світу. Угруповання Kuiper буде розміщене в три шари на висоті 590, 610 та 630 км над Землею.

Космічна компанія United Launch Alliance планує запустити перші два прототипи супутників Kuiper у найближчі місяці під час першого запуску своєї ракети Vulcan Centaur. Крім того, Amazon законтрактувала 92 космічних місій з ULA, Arianespace і Blue Origin для розгортання Kuiper на загальну суму в мільярди доларів.

Як уточнила FCC, Amazon зможе реалізувати свої плани лише в тому випадку, якщо погодить із профільними відомствами питання щодо орбітального сміття. Amazon зобов'язана кожні пів року надавати FCC звіти з описом заходів, вжитих для запобігання зіткненням, наприклад, здатність супутників ухилятися від інших об'єктів, а також не заважати астрономічним спостереженням та космічним місіям.

Устаткування розраховане на 7 років роботи, після чого Amazon пообіцяла безпечно утилізувати їх. Після завершення місії угруповання Project Kuiper наблизиться до Землі і зависне на висоті близько 350 км, де опір атмосфери спалить апарати приблизно за рік. Весь цей час супутники повинні використовувати залишки палива для ухилення від зіткнень, зокрема з космічними станціями.

Space News нагадала, що кілька місяців тому SpaceX отримала умовний дозвіл на запуск до чверті із запропонованих 30 000 супутників для другого покоління угрупування Starlink. Їх планують розмістити на рівні 525, 530 та 535 км, тоді як перше покоління базується на висоті близько 550 км. SpaceX наполягала, щоб FCC обмежила проєкт Amazon 578 супутниками на висоті 630 км, але регулятор відмовився.

Комісія також відхилила спробу додати обмеження щодо років експлуатації для Kuiper, введене після затвердження Starlink Gen2 у грудні. Відповідно до його умов, якщо термін служби будь-якого супутника другого покоління, що вийшов з ладу, перевищить 100 років, то SpaceX заборонять запускати нові апарати, доки FCC не проведе розслідування. Як пояснило відомство, на момент запровадження цієї умови SpaceX вже запустила тисячі Інтернет-супутників.

"Оскільки Kuiper ще не почав розгортати або експлуатувати своє угруповання, ми вважаємо, що ні… необхідності вводити таку умову в цей час. Як тільки Kuiper почне запускати і згодом експлуатувати своє угруповання, ми переглянемо необхідність додавання аналогічної умови пізніше", — наголошується в заяві регулятора.

Напередодні стало відомо, що SpaceX обмежила використання Starlink для ЗСУ. За словами президентки Гвен Шотуелл, компанія не дозволяла українцям застосовувати супутниковий інтернет у наступальних діях, зокрема для керування дронами.

Пізніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що варто обговорити обмеження Starlink із засновником SpaceX Ілоном Маском. На думку чиновника, українській владі необхідно довести бізнесменові хибність його позиції.