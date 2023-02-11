Замена Starlink. Amazon запускает собственный cпутниковый Интернет, что известно (видео)

Компания SpaceX пытается помешать развертыванию спутниковой сети конкурента, но пока безуспешно.

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Компания Amazon получила от властей США разрешение на запуск своих спутников для широкополосного беспроводного Интернета. Подробности стали известны изданию Space News.

Федеральная комиссия по связи (FCC) одобрила проект Amazon, предусматривающий размещение на низкой околоземной орбите группировки Project Kuiper из 3236 спутников. Amazon уже может начать развертывание, чтобы предоставить доступ к космическому Интернету клиентам по всему миру. Группировка Kuiper будет размещена в три слоя на высоте 590, 610 и 630 км над Землей.

Космическая компания United Launch Alliance планирует запустить первые два прототипа спутников Kuiper в ближайшие месяцы во время первого запуска своей ракеты Vulcan Centaur. Вдобавок, Amazon законтрактовала 92 космических миссий с ULA, Arianespace и Blue Origin для развертывания Kuiper на общую сумму в миллиарды долларов.

Как уточнила FCC, Amazon сможет реализовать свои планы лишь в том случае, если согласует с профильными ведомствами вопросы по орбитальному мусору. Amazon обязана каждые полгода предоставлять FCC отчеты с описанием мер, принятых для предотвращения столкновений, например, способность спутников уклоняться от других объектов, а также не мешать астрономическим наблюдениям и космическим миссиям.

Оборудование рассчитано на 7 лет работы, после чего Amazon пообещала безопасно утилизировать их. После завершения миссии группировка Project Kuiper приблизится к Земле и зависнет на высоте около 350 км, где сопротивление атмосферы "сожжет" аппараты примерно за год. Все это время спутники должны использовать остатки топлива для уклонения от столкновений, в том числе с обитаемыми космическими станциями.

Space News напомнила, что несколько месяцев назад SpaceX получила условное разрешение на запуск до четверти из предложенных 30 000 спутников для второго поколения группировки Starlink. Их планируют разместить на уровне 525, 530 и 535 км, тогда как первое поколение базируется на высоте около 550 км. SpaceX настаивала, чтобы FCC ограничила проект Amazon 578 спутниками на высоте 630 км, но регулятор отказался.

Комиссия также отклонила попытку добавить ограничение по годам эксплуатации для Kuiper, которое было введено после утверждения Starlink Gen2 в декабре. Согласно его условиям, если срок службы любого спутника второго поколения, вышедшего из строя, превысит 100 лет, то SpaceX запретят запускать новые аппараты, пока FCC не проведет расследование. Как объяснило ведомство, на момент введения этого условия SpaceX уже запустила тысячи Интернет-спутников.

"Поскольку Kuiper еще не начал разворачивать или эксплуатировать свою группировку, мы считаем, что нет… необходимости вводить такое условие в настоящее время. Как только Kuiper начнет запускать и впоследствии эксплуатировать свою группировку, мы пересмотрим необходимость добавления аналогичного условия позже", — отмечается в заявлении регулятора.

Накануне стало известно, что SpaceX ограничила использование Starlink для ВСУ. По словам президента Гвинн Шотвелл, компания не разрешала украинцам применять спутниковый интернет в наступательных действиях, в частности, для управления дронами.

Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стоит обсудить ограничение Starlink с основателем SpaceX Илоном Маском. По мнению чиновника, украинским властям необходимо доказать бизнесмену ошибочность его позиции.